На разогреве у президента: Танель Падар рассказал, что он своем выступлении в новогоднюю ночь

Сегодня вечером в 22.00 на площади Вабадузе пройдет большой новогодний концерт, на котором выступят Лийс Лемсалу и Танель Падар. После концерта на площади с речью выступит президент Эстонии.
Я не являюсь поклонником выступлений на Новый год, но поскольку уходящий год для меня в личном плане был очень особенным, то его нужно проводить особенно. И чего там скрывать – здорово выступать на разогреве у президента на новогоднем празднике с большой аудиторией,
- сказал Танель Падар.
Один из самых популярных артистов последних нескольких десятков лет выйдет со своей группой на сцену около 23.00. После него со сцены с новогодним обращением выступит президент Эстонии Керсти Кальюлайд. До Падара все пришедшие на площадь смогут насладиться выступлением Лийс Лемсалу, которая дважды завоевывала титул «исполнительница года».
Я уже с нетерпением жду последнего дня в году, чтобы вместе с народом Эстонии проводить уходящий год. Одна только мысль об этом уже вызывает у меня улыбку,
- сказала Лийс пару дней назад.
В новогодний вечер на площади Вабадузе пройдет традиционный праздничный концерт с любимыми исполнителями. Незадолго до наступления нового года на площади с речью выступит президент Эстонии. Затем состоится совместное пение гимна. Для совместного пения гимна Эстонии на сцену выйдет смешанный хор Таллиннской гимназии Якоба Вестхольма „Kevade“. Ровно в полночь можно будет понаблюдать за салютом, который организует фирма Pyrocom OÜ.
Мы, как организаторы новогоднего праздника, чувствуем большую ответственность за безопасность на площади Вабадузе. Как и в прошлые годы, в этом году площадь и прилегающие к ней улицы будут закрыты для движения, следить за порядком будут как полиция, так и охранники. На площади будет машина скорой помощи. На праздник нельзя будет попасть со своими напитками и пиротехникой. На праздник мы ждем всех желающих – и пожилых, и молодых и детей,
- сказал Свет.
Движение в окрестностях площади Вабадузе будет закрыто во всех направлениях с 22.00 до 01.30. Улица Команданди закроется в 18.00. Движение общественного транспорта около площади будет осуществляться до 23.00 и будет возобновлено после окончания праздника. В новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить по специальному графику. До трех часов ночи будет продлена работа трамваев №1 и 4, а также автобусов 1A, 8, 18, 40, 42, 60, 63, 67 и 68. График движения транспорта можно найти здесь - www.transport.tallinn.ee.
Дополнительная информация: старейшина района Кесклинн Владимир Свет, тел. 5565 4033.