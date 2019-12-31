Кристина Асмус призналась, что уже неделю лежит в больнице

Круглосуточно под капельницами с температурой и в ужасающем состоянии. Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит, и решил сам себе устроить отпуск. Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию. Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет,