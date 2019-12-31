Вт, 31.12.2019
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Кристина Асмус призналась, что уже неделю лежит в больнице

Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

31-летняя Кристина Асмус рассказала, что ее экстренно госпитализировали. Актрисе диагностировали острую бактериальную инфекцию.

Пока поклонники Кристины Асмус обсуждают ее откровенные сцены в фильме «Текст» и появление в клипе Егора Крида Love Is, сама актриса, оказывается, находится в больнице. Причем не на плановом обследовании — звезду экстренно госпитализировали. 

Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит. Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Спектакли с высокой температурой, одна скорая, вторая, в итоге забрали,

— поделилась с поклонниками Кристина.

Круглосуточно под капельницами с температурой и в ужасающем состоянии. Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит, и решил сам себе устроить отпуск. Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию. Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет,

— пожаловалась артистка на неудачный конец декабря.

Поклонники Кристины пожелали ей скорейшего выздоровления и отметили, что главное — это хорошее самочувствие. Напомним, совсем недавно на Кристину и ее мужа Гарика Харламова обрушился шквал критики после того, как на экраны вышел фильм «Текст». 

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