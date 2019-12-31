Вт, 31.12.2019
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НАКОНЕЦ-ТО ⟩ LEGO выпустили конструктор для взрослых: оторваться невозможно!

ФОТО: Shutterstock

Датский производитель конструкторов LEGO представил новый набор для взрослых. Антистресс-конструктор Forma позволяет собрать из деталей LEGO скелет рыбы, на который сверху крепятся разные оболочки. Идея в том, что сочетание органических форм и механической работы должно снимать стресс и тревожность.

Помимо так называемых технических деталей, обеспечивающих сложную функциональность, набор включает в себя коленвал и шестерёнки, позволяющие рыбе двигаться. Проект запущен платформой LEGO Ideas, посвящённой инновациям с открытым кодом, и финансируется за счет краудфандинга.

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