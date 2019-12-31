НАКОНЕЦ-ТО ⟩ LEGO выпустили конструктор для взрослых: оторваться невозможно!

Датский производитель конструкторов LEGO представил новый набор для взрослых. Антистресс-конструктор Forma позволяет собрать из деталей LEGO скелет рыбы, на который сверху крепятся разные оболочки. Идея в том, что сочетание органических форм и механической работы должно снимать стресс и тревожность.
Помимо так называемых технических деталей, обеспечивающих сложную функциональность, набор включает в себя коленвал и шестерёнки, позволяющие рыбе двигаться. Проект запущен платформой LEGO Ideas, посвящённой инновациям с открытым кодом, и финансируется за счет краудфандинга.
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