НАКОНЕЦ-ТО ⟩ LEGO выпустили конструктор для взрослых: оторваться невозможно!

Датский производитель конструкторов LEGO представил новый набор для взрослых. Антистресс-конструктор Forma позволяет собрать из деталей LEGO скелет рыбы, на который сверху крепятся разные оболочки. Идея в том, что сочетание органических форм и механической работы должно снимать стресс и тревожность.