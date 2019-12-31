Главный совет ⟩ Не пытаться сожрать всё на столе в радиусе полутора метров вокруг себя

«Ограничиться бокалом сухого вина и не переедать — вот и всё. Другой нет альтернативы. Не перепивать и не нажираться. Так в более понятной русской форме. Других способов нет. Все рекомендации принимать ферменты поджелудочной железы и так далее — это как штопать старый продырявленный носок гнилыми нитками. Единственное — вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить о том, что ещё наступит завтра, тоже можно есть, послезавтра тоже можно есть, ещё месяц и годы можно есть каждый день, не пытаться сожрать всё на столе в радиусе полутора метров вокруг себя».