Ср, 1.01.2020
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Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан

Меган Маркл и Принц Гарри

ФОТО: TOBY MELVILLE/REUTERS

Казалось бы, что сделает предприимчивый владелец ресторана, если узнает, что к нему хотят пожаловать сами герцоги Сассекские? Сделает невозможное, чтобы угодить гостям и раструбит об этом в СМИ и соцсетях на весь мир? Оказывается, не все жаждут такого непрошеного пиара, пишет kp.ru.

Так, уехавшие на Рождество в Канаду принц Гарри и Меган Маркл хотели отобедать в ванкуверском ресторане Deep Cove Chalet. Известно, что там подают морские деликатесы, а владеют заведением супруги Бев и Пьер Коффель. Охрана Гарри связалась с ними, чтобы договориться о столике. Но получила неожиданный отказ! Мол, ресторан не отвечает требованиям безопасности. Примечательно, что так решили не бодигарды принца, а сами владельцы. Удивленные герцоги Сассекские тогда позвонили сами.

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