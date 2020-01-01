Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан

Так, уехавшие на Рождество в Канаду принц Гарри и Меган Маркл хотели отобедать в ванкуверском ресторане Deep Cove Chalet. Известно, что там подают морские деликатесы, а владеют заведением супруги Бев и Пьер Коффель. Охрана Гарри связалась с ними, чтобы договориться о столике. Но получила неожиданный отказ! Мол, ресторан не отвечает требованиям безопасности. Примечательно, что так решили не бодигарды принца, а сами владельцы. Удивленные герцоги Сассекские тогда позвонили сами.