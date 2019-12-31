Елочка на миллион ⟩ Сколько стоит новогодний декор в доме российских звезд

Елки под самый потолок, гирлянды на каминах и рождественские венки на дверях домов — именно так в фантазиях многих звезд выглядит идеальный декор семейного гнездышка перед праздником. Сейчас особняки телеведущих и актеров сияют разноцветными огнями, но все это великолепие чаще всего оказывается плодом труда профессиональной команды дизайнеров.

Так, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов нарядили елку еще в начале декабря. Супруги отдали предпочтение элегантному дизайну с белыми и золотыми шарами разных форм. «У нас есть елки разной высоты: 220, 180 и 160 сантиметров. У Анастасии Костенко самая высокая. Вместе с украшением и доставкой такая будет стоить 45 тысяч рублей (примерно 640 евро)», — рассказала «СтарХиту» дизайнер-оформитель.