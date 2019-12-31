Елка, не гори ⟩ Как уберечь квартиру от пожара в Новый год

— Не надо экономить на стоимости искусственных елок. Ведь чем елка дороже, тем лучше ее качество и выше надежность материала, из которого она выполнена, — отметил собеседник Лайфа в Управлении противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Москве.— Дешевые искусственные елки нередко изготавливают из полимерных отходов, которые не только легко загораются, но и выделяют в воздух при горении опасные для здоровья токсины.