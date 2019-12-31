Елка, не гори ⟩ Как уберечь квартиру от пожара в Новый год

Новогодний праздник приносит с собой не только радость, но и определенные проблемы, связанные с личной безопасностью и защищенностью жилища от пожаров. Лучше заранее позаботиться о мерах предосторожности.
В период новогодних каникул самой распространенной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем.
Под этот термин подпадает масса всевозможных ситуаций, начиная с зажигания бенгальских огней в помещении и заканчивая курением в постели. А все эти риски усугубляются тем, что большинство новогодних украшений делается из легковоспламеняющихся материалов, которые моментально охватываются огнем.
Именно поэтому специалисты советуют иметь дома огнетушитель. Эта вещь может пригодиться не только на Новый год. Огнетушитель лучше расположить в доступном месте, чтобы его можно было использовать максимально оперативно. Сейчас в продаже есть углекислотные огнетушители, которыми можно тушить электроприборы. Они не оставляют следов на вещах и не портят бытовую технику.
Часто причиной пожара в праздники является традиционный и любимый символ Нового года — елка. На сегодняшний день эти зеленые красавицы представлены в различных вариантах — живые и искусственные, маленькие и высокие, объемные и небольшие.
Как отмечают эксперты, натуральные деревья являются более устойчивыми к случайному воспламенению, чем искусственные ёлки. Опасными можно считать только сухие деревья, долго простоявшие в квартире, но обычно мало кто держит в доме пересохшие ели.
— Не надо экономить на стоимости искусственных елок. Ведь чем елка дороже, тем лучше ее качество и выше надежность материала, из которого она выполнена, — отметил собеседник Лайфа в Управлении противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Москве.— Дешевые искусственные елки нередко изготавливают из полимерных отходов, которые не только легко загораются, но и выделяют в воздух при горении опасные для здоровья токсины.
Для того чтобы новогодние праздники не были омрачены пожаром, эмчеэсовцы советуют приобретать искусственные елки, отвечающие правилам пожарной безопасности и имеющие сертификат соответствия качества. И, конечно, нельзя забывать, как следует укреплять и какими игрушками украшать новогоднюю елку в квартире, чтобы обезопасить ее от возгорания.
Для украшения новогодней красавицы эмчеэсовцы не рекомендуют использовать легковоспламеняющиеся игрушки, вату и свечи. А перед использованием электрических гирлянд необходимо проверить сертификат качества. Кроме того, не стоит оставлять без присмотра включенные электроприборы и разрешать детям включать их самостоятельно.
Также небезопасно использовать в квартире или доме пиротехнику, в том числе бенгальские огни и взрывающиеся хлопушки.