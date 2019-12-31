Как организовать новогодний стол правильно

Издавна считалось, что правильное оформление стола и подбор блюд притянут в дом удачу, достаток, счастье и благодать, пишет ToDay News Ufa.
То, как будет накрыт праздничный стол на Новый год, может существенно повлиять на будущее членов семьи.
Поэтому прислушаться важно к следующим традициям:
- новогодняя скатерть должна быть из натуральных тканей в ярком праздничном оформлении, что оценит Крыса (символ 2020 года);
- в центре стола должна находиться тарелочка с зернами и монетами, туда же можно поместить дубовые желуди для привлечения внимания хозяйки Нового года;
- на столе должна находиться булка, пирог или хлеб, испеченные руками хозяйки, а также соль как оберег от темных сил и духов, символ достатка в жилище;
- чтобы год был сытным и прибыльным, стол нужно организовать разнообразным и щедрым на угощенья;
- на ком закончится бутылка шампанского, тот загадывает желание, дует в ее горлышко и отправляет в дальний угол до тех пор, пока оно не сбудется;
- на столе в изобилии должны быть простые спиртные напитки, будь то вина, коньяк, водка, компоты и узвары, без всяких замысловатых коктейлей, которые не придутся по нраву Крысе.