ФОТО ⟩ Самые странные места, в которых удалось застрять диким животным

Лиса внутри колеса и тюлень на крыше бункера береговой охраны - спасатель животных должен быть готов ко всему. RSCPA, которая спасает более 100 000 животных в год, сталкивается с различными инцидентами, пишет Mirror.

Главным героем здесь является лиса, которую рабочие Бристольского склада обнаружили именно в таком состоянии. Лиса застряла внутри старого колеса.

То, что застряло, должно выбраться! Спасатели смазали голову и шею лисы маслами, чтобы она смогла выбраться. Позже животное было доставлено в местную поликлинику. По иронии судьбы лису назвали Мишлен.

Еще один странный случай произошел, когда спасатели были вызваны, чтобы помочь тюленю, который 24 часа сидел на крыше старого пляжного бункера времен Второй мировой войны. Установка, высотой в несколько метров, очень затруднила спасение тюленя.

Некоторые примеры «более сообразительных» животных: застрявший в узком вентиляционном канале хорек и голодная белка, которая отправилась в птичью кормушку для пополнения своих запасов.