Новогодний секс: как сделать ночь незабываемой

Оденьтесь в серпантин

Костюм шаловливой Снегурочки — тема довольно заезженная. Куда оригинальнее соорудить наряд из дождика и серпантина.

Во‑первых, это быстро. Во‑вторых, празднично. В‑третьих, эротично: вы вроде и одеты, а в то же время не совсем.

Неспешное избавление от паутины из новогодней мишуры сойдёт за стриптиз или заменит прелюдию — смотря как и кто вас будет раздевать.

Налегайте на мандарины

Оливье в сочетании с алкоголем притупляют либидо. Другое дело — мандарины. В них полно антиоксидантов, витамина С и фолиевой кислоты.

Как и все цитрусовые, эти фрукты считают полезнейшим продуктом для мужской и женской репродуктивных систем. А аромат цедры создаёт праздничное настроение.

Целуйтесь, передавая друг другу дольку мандарина. Или разложите кусочки в эрогенных зонах — впадинке на шее, пупке, на груди — и аккуратно соберите урожай губами. А потом поменяйтесь ролями.

Попробуйте «северное сияние»

По легенде, это развлечение придумали француженки. Всё просто: девушка набирает в рот немного шампанского и приступает к оральным ласкам.

Секрет удовольствия — в пузырьках, которые приятно щекочут самые чувствительные места.

К слову, игристое вино лучше выбирать с минимальным количеством сахара — сухое или брют.

Посмотрите кино в позе «ложки»

Эта поза — когда девушка лежит спиной к мужчине, а он прижимается к ней сзади, — хороша тем, что позволяет совмещать приятное с… приятным. Можно лениво заниматься сексом или обниматься, не отрываясь от просмотра кино. Пусть это будет лёгкий фильм с уклоном в романтику и эротический флёр. Вот пять вариантов — навскидку:

«Незабываемый роман» — чувственная голливудская классика с Кэри Грантом и рождественским чудом.

«Реальная любовь» — британская нарезка коротких рождественских историй c участием знаменитых актёров: от Киры Найтли до Лиама Нисона.

«Отпуск по обмену» — романтическое приключение с Кейт Уинслет, Кэмерон Диаз, Джудом Лоу и Джеком Блэком.

«Привет семье!» — в семейной рождественской комедии зажигают Сара Джессика Паркер, Люк Уилсон, Дайан Китон и Рэйчел МакАдамс.

«Азартные игры» — это криминальный триллер, зато в постельных сценах участвуют Шарлиз Терон и Бен Аффлек, а грабители носят костюмы Санты.

Загадайте эротические желания

По отдельности подготовьте перечень из 12 заветных сексуальных желаний.

И обменяйтесь записками под бой курантов. Круто, если некоторые ваши мечты совпадут. Осуществите хотя бы пару‑тройку в первые минуты нового года.