Как обезопасить елку от детей и котов

Молодые родители и владельцы котиков знают, что елка – то еще испытание их стрессоустойчивости и нервов. Пожалуй, хоть раз в жизни кот или кошка пытались атаковать елку, пожевать дождик или погонять по дому красивые блестящие шарики. Конечно же, стеклянные и самые дорогие, а как же!

То же самое и с маленькими детьми – сияющая всеми огоньками елочка им безумно интересна, и они так же стараются ее потрогать и узнать получше. Но могут ненароком опрокинуть, поскольку с координацией движений у малышей еще не очень, а розетку с воткнутой в нее гирляндой вообще стоит замаскировать.

Как же защитить новогоднее дерево от пушистого хулигана или от любопытного малыша? Можно, конечно, сбрызнуть елку специальным спреем «антикот» или маслом цитрусовых. Но, как правило, хвостатого ничто не остановит на пути к цели.

Из рабочих советов – можно обернуть ствол фольгой, поскольку котики не любят запускать когти в фольгу. Также не стоит устанавливать елку рядом с предметами, куда коты могут забраться и выбрать стартовой площадкой для прыжка на дерево.

Опытные кошатники советуют поставить елку, но не наряжать ее сразу, дать привыкнуть животному. Можно и встать рядом с деревом с пульверизатором и брызгать на кота водой каждый раз, когда он попытается взобраться на дерево. Так животное поймет, что елка – вещь неприятная и иметь с ней дело не стоит.