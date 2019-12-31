Онкологи оценили новый способ уничтожать опухоли

Более тысячи из них проходили традиционную лучевую терапию, то есть на их злокачественные образования воздействовали радиацией — ионизирующим излучением. Для лечения ещё без малого 400 больных использовали протоны, которые разгоняли в специальных ускорителях частиц. Они разрушают структуру ДНК опухоли и убивают таким образом раковые клетки.

Выяснилось, что процент излечения в обоих случаях примерно одинаков. Это приятно удивило онкологов: до сих пор они не были уверены, что протонная терапия столь успешна. При этом у неё выявили важное преимущество: она на две трети уменьшает риск побочных эффектов. По подсчётам исследователей, из-за облучения радиацией у 27,6% пациентов возникали тошнота, диарея, боли, им было трудно глотать. Среди тех, кому назначили протонную терапию, такие проблемы были лишь у 11%.