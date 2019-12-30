Распространенные ошибки туристов в отелях, из-за которых они рискуют лишиться здоровья

При посещении ванной комнаты, не оставляйте дверь открытой

Останавливаясь в одноместном номере, мы зачастую заботимся, чтобы все ценные вещи были в сохранности. Но иногда даже не задумываемся о том, что пытаясь услышать чужие шаги в номере или предотвратить взлом, мы вызываем ложный пожар. Это значит, что из-за открытой двери в душевую, в которой генерируется обильный пар, может сработать противопожарная система. Чаще всего в отелях датчики дыма очень чувствительны, и малейший пар может заставить сигнализацию сработать.

Никогда не спите на декоративных подушках

Разноцветные и красиво уложенные на диване подушки могут сыграть с вами злую шутку. Дело в том, что зачастую они не имеют съемной наволочки, которую можно постирать. Подушки никаким образом не дезинфицируют, а просто заменяют новыми, когда те теряют презентабельный вид. Только представьте сколько чужих бактерий вы можете собрать, просто полежав на декоративных подушках пару минут.

Не храните личные вещи на полочке в ванной комнате

Расположить косметику, банные и гигиенические принадлежности на полке в ванной комнате номера очень удобно — не придется каждый раз рыться в чемодане и пытаться что-то найти. Но так вы подвергаете себя максимальному риску столкнуться с болезнетворными бактериями. По данным исследования Калифорнийских ученых, туалетный столик — самая грязная часть в гостиничном номере.

Опасность одноразовых щеток

Несмотря на то, что всегда приятно видеть гигиенические наборы в гостиничных номерах, стоит быть аккуратным с одноразовыми щетками. Они с легкостью могут нанести вред вашим деснам и зубам. Одноразовые щетки дешевые и выпускаются в большом количестве, поэтому производитель не особенно задумывается о жесткости, форме и других критериях, которые могут быть важны для каждого.

Не кладите чемодан на кровать

После тяжелой дороги или долгого перелета, всегда хочется побыстрее упасть на кровать и отдохнуть. В спешке вы можете закинуть чемодан на спальное место и постараться ускорить процесс поиска нужных вещей. Этого делать не стоит, так как ваша дорожная сумка успела постоять на полу в общественном месте, прокатиться по асфальту и собрать всю пыль и грязь улиц. Не кладите багаж туда, где вы будете спать. Менее вероятный сценарий: если в отеле по несчастливой случайности будут клопы, они могут попасть в чемодан и уехать к вам домой.

Постарайтесь не забирать из отеля милые сувениры

Более чем в 70% отелей пропадают полотенца, в 55% соответственно — халаты и вешалки. Из 4% отелей постояльцы умудряются забирать матрасы. Такое поведение может привести не только к неловким ситуациям, но и к штрафам: некоторые гостиницы проверяют номер при сдаче или устанавливают камеры наблюдения.

Проще пройтись босиком