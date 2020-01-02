Анастасия Волочкова шокировала поклонников размером купальника

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией с отдыха. Звезда позирует в раздельном купальнике на фоне моря, выставив одну ножку вперед. Известно, что местом для отпуска танцовщица выбрала популярный у российских туристов остров Пхукет в Таиланде. Снимком балерина поделилась на своей странице в Instagram.
«Наконец-то! Пляж! Я заслужила. Море, яхта, солнце, любовь!» — подписала пост знаменитость.
Однако хейтеры крайне негативно отреагировали на такую публикацию. Они написали Волочковой, что купальник ей не идет, а кроме того он ей мал. «Пошло»; «Купальник маловат»; «Ужас, просто ужас…зачем такое ужасное тело выставлять?»; «Настя, ну вы достойная артистка, что же вы себя не любите. Сейчас такие стильные, модные купальники, а вы в каких-то маломерках всегда, и это так некрасиво и вам не по статусу. Без обид», — написали юзеры.
А поклонники артистки, несмотря на злобные комментарии, пожелали любимице счастливого отдыха и написали комплименты под постом.
«Настя, вы роскошная девушка!»; «Вот классно, классно! Нигде не висит жир, подтянутая фигура! Вы молодец»; «Отличного отдыха! И забудьте о всех злопыхателях, наслаждайтесь», — посоветовали поклонники.
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