Анастасия Волочкова шокировала поклонников размером купальника

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией с отдыха. Звезда позирует в раздельном купальнике на фоне моря, выставив одну ножку вперед. Известно, что местом для отпуска танцовщица выбрала популярный у российских туристов остров Пхукет в Таиланде. Снимком балерина поделилась на своей странице в Instagram.

Однако хейтеры крайне негативно отреагировали на такую публикацию. Они написали Волочковой, что купальник ей не идет, а кроме того он ей мал. «Пошло»; «Купальник маловат»; «Ужас, просто ужас…зачем такое ужасное тело выставлять?»; «Настя, ну вы достойная артистка, что же вы себя не любите. Сейчас такие стильные, модные купальники, а вы в каких-то маломерках всегда, и это так некрасиво и вам не по статусу. Без обид», — написали юзеры.