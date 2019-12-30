ФОТО И ВИДЕО ⟩ Роскошный дом! Алла Пугачева показала праздничный ужин в своем замке

Все это показала Настя Ивлеева, которая презентовала свою версию новогоднего "Голубого огонька" под названием "Поездатый Новый год 2020!". В съемках приняло участие множество звезд, среди которых – Алла Пугачева и Максим Галкин, которые собрали всех у себя в замке. За праздничным столом можно заметить Игоря Николаева и его женой Юлией Проскуряковой, Гарика Харламова и Александра Ревву с женой Анжеликой.

По видео видно, что стол пышно украшен, на нем множество блюд, а вдобавок ко всему хозяйка дома угостила всех своей фирменной запеченной уткой. Разумеется, все это было приготовлено лишь для съемок и можно лишь догадываться, как певица накрывает стол на настоящий Новый год, который она также встречает с семьей и друзьями в своем роскошном доме.