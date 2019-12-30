PARTY ⟩ Вот так снегурочки! Сексапильные танцовщицы разогрели жителей Таллинна перед Новым годом

Во вторник, в канун самого светлого праздника Рождества, 24 декабря, состоялась вечеринка для ярких и искушенных ценителей клубной жизни – «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»!

В рождественскую ночь постучал к нам в двери Дед Мороз со Снегурочкой и пришел к нам настоящий зимний праздник, где старые и новые друзья вместе разделили волшебство самой загадочной ночи в ночном клубе Prive.

Рождественская Сказка - это таинственный мир, атмосфера тепла и уюта в окружении красивых людей. Невероятный мир красоты и добра, радости и чудес, где Дед Мороз со Снегурочкой подарили гостям по-настоящему праздничные эмоции, а милые, нежные гномики развлекли веселыми танцами!