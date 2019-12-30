МЕСТО ВСТРЕЧИ ⟩ Откуда жители Таллинна чаще всего заказывают такси в Новый год: статистика от Bolt

Именно в этих странах пропорционально больше всего поездок в ночь на 1 января с часа до пяти утра,

Рождественские вечеринки - это тот день в году, когда в машинах забывают больше всего вещей. Каждый год в машинах Bolt забывают сотни вещей, которые отправляются в офис Bolt на хранение.