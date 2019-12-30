Пн, 30.12.2019
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МЕСТО ВСТРЕЧИ ⟩ Откуда жители Таллинна чаще всего заказывают такси в Новый год: статистика от Bolt

Bolt

ФОТО: Mailiis Ollino

Согласно международной статистике Bolt за прошлый год, дольше всего Новый год празднуют во Франции и в Эстонии, далее следуют Латвия, Словакия и Литва. 

Именно в этих странах пропорционально больше всего поездок в ночь на 1 января с часа до пяти утра,

- сказал Алексей Колесников.

Рождественские вечеринки - это тот день в году, когда в машинах забывают больше всего вещей. Каждый год в машинах Bolt забывают сотни вещей, которые отправляются в офис Bolt на хранение.

Обычно это стандартные вещи - бутылки с водой, резинки для волос, но иногда случается, что забывают и что-то более интересное, например, клюшки для гольфа, винилы или миксер,

- добавил Колесников.

Согласно статистике и опыту прошлых лет самые популярные места для заказа такси в Новый год:

1. Статуя трубочиста в Старом городе

2. Площадь Виру

3. Церковь Каарли

4. Магазин Laste Maailm (Пярнуское шоссе, 6)

5. Ул. Суур-Карья

6. Квартал Ноблесснера

7. Вируские ворота

8. Отель Hilton

9. Теллискиви

10. Тынисмяги

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