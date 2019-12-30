МЕСТО ВСТРЕЧИ ⟩ Откуда жители Таллинна чаще всего заказывают такси в Новый год: статистика от Bolt

Согласно международной статистике Bolt за прошлый год, дольше всего Новый год празднуют во Франции и в Эстонии, далее следуют Латвия, Словакия и Литва.
Именно в этих странах пропорционально больше всего поездок в ночь на 1 января с часа до пяти утра,
- сказал Алексей Колесников.
Рождественские вечеринки - это тот день в году, когда в машинах забывают больше всего вещей. Каждый год в машинах Bolt забывают сотни вещей, которые отправляются в офис Bolt на хранение.
Обычно это стандартные вещи - бутылки с водой, резинки для волос, но иногда случается, что забывают и что-то более интересное, например, клюшки для гольфа, винилы или миксер,
- добавил Колесников.
Согласно статистике и опыту прошлых лет самые популярные места для заказа такси в Новый год:
1. Статуя трубочиста в Старом городе
2. Площадь Виру
3. Церковь Каарли
4. Магазин Laste Maailm (Пярнуское шоссе, 6)
5. Ул. Суур-Карья
6. Квартал Ноблесснера
7. Вируские ворота
8. Отель Hilton
9. Теллискиви
10. Тынисмяги