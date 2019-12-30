ГОРЯЧО ⟩ Семейное фото, которое не покажешь маме... Эстонская танцовщица опубликовала вульгарный снимок

28-летняя уроженка Пылва Марта Йоритс опубликовала в Instagram фото, которое назвала семейным...
Марта — не только талантливая танцовщица, но и предприниматель. В Финляндии девушка открыла танцевальную студию Dancest, в которой преподают тренеры из Эстонии.
На днях Йоритс опубликовала в сети снимок, сделанный во время поездки на таинственный остров Эс-Ведра, расположенный в паре километров от Ибицы (Испания), куда красотка отправилась вместе со своим супругом Алланом Йоритсом. Судя по всему, именно он и держит в руке камеру, а второй свободной ладонью сжимает ягодицу жены.
Когда у тебя есть тот самый особенный человек, который всегда прикроет тебя со спины,
— написала Марта.