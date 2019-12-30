СМОТРИ ⟩ ТОП-5 фото самой красивой украинки, чей возраст угадать просто невозможно

Знакомьтесь — это 60-летняя Светлана Гасс, родом из Одессы. У нее есть взрослая дочь и подрастает 12-летний внук.

За спиной у украинки звание "самой красивой бабушки в мире" и титул "Миссис Трансконтиненталь класик" — конкурсы проходили в Болгарии и США, пишет КП.

Светлана не только красива сама, но и делает красивыми других — руководит салоном красоты, делая скидки пенсионерам.

Секретом своей молодости одесситка считает жизнь в движении. Она любит путешествовать и занимается фитнесом.

А ещё избегает сладостей и жареной пищи, употребляя много фруктов и овощей, отмечает Daily Star.