СМОТРИ ⟩ ТОП-5 фото самой красивой украинки, чей возраст угадать просто невозможно

Глядя на эту роскошную женщину, сложно поверить, что она бабушка. Даже несмотря на то что ей присудили титул самой красивой.
Знакомьтесь — это 60-летняя Светлана Гасс, родом из Одессы. У нее есть взрослая дочь и подрастает 12-летний внук.
За спиной у украинки звание "самой красивой бабушки в мире" и титул "Миссис Трансконтиненталь класик" — конкурсы проходили в Болгарии и США, пишет КП.
Светлана не только красива сама, но и делает красивыми других — руководит салоном красоты, делая скидки пенсионерам.
Секретом своей молодости одесситка считает жизнь в движении. Она любит путешествовать и занимается фитнесом.
А ещё избегает сладостей и жареной пищи, употребляя много фруктов и овощей, отмечает Daily Star.
По словам Светланы, она хочет стареть благородно и не чувствует себя на свой возраст. И, конечно, точно не выглядит.