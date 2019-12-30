МАММА МИА! ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии в легком платье задрала ноги над головой

Лиза Линд большую часть свободного от работы и учебы времени проводит в жарких странах. Девушка ведет популярный блог о путешествиях в Instagram, и даже в самый разгар зимы радует подписчиков солнечными кадрами, следанными во время одного из предыдущих отпусков.
Вчера в Instagram красотки появился свежий снимок, на котором она позирует в легком платье, а тень от ветви пальмы падает на ее обнаженные, загорелые ноги.
Меньше чем за 15 часов фото набрало почти 2000 лайков.
Смотри сам, чем оно так покорило подписчиков Лизы!