Пн, 30.12.2019
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МАММА МИА! ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии в легком платье задрала ноги над головой

Liza Lind

ФОТО: Скриншот с Instagram

Лиза Линд большую часть свободного от работы и учебы времени проводит в жарких странах. Девушка ведет популярный блог о путешествиях в Instagram, и даже в самый разгар зимы радует подписчиков солнечными кадрами, следанными во время одного из предыдущих отпусков. 

Вчера в Instagram красотки появился свежий снимок, на котором она позирует в легком платье, а тень от ветви пальмы падает на ее обнаженные, загорелые ноги. 

Меньше чем за 15 часов фото набрало почти 2000 лайков. 

Смотри сам, чем оно так покорило подписчиков Лизы!

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