МАММА МИА! ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии в легком платье задрала ноги над головой

Лиза Линд большую часть свободного от работы и учебы времени проводит в жарких странах. Девушка ведет популярный блог о путешествиях в Instagram, и даже в самый разгар зимы радует подписчиков солнечными кадрами, следанными во время одного из предыдущих отпусков.