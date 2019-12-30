Фото ⟩ Британец-трансгендер родил ребенка

Сам он сменил пол 12 лет назад сохранив при этом матку и яичники, и способность к зачатию. Как сообщает издание, шесть лет назад бывшая женщина перестали принимать тестостерон и нашла донора спермы - сохранившую мужские половые органы женщину-трансгендера - в соцсетях. Врачи помогли мечтающему о ребенке Рувиму забеременеть и проследили, чтобы роды прошли успешно. В итоге три месяца назад на свет появился мальчик Джейми, пишет Topnews.