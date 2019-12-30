Пн, 30.12.2019
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Фото ⟩ Британец-трансгендер родил ребенка

«Матерью» стал 39-летний фотограф Рувим Шарп. Пол он сменил 12 лет назад. Сейчас он живет с партнером Джеем, который не относит себя к какому-либо полу.

ФОТО: The Mirror

Британский таблоид The Mirror сообщил о том, что в Соединеннном королевстве 39-летний мужчина-трансгендер родил ребенка. Чтобы стать матерью младенца свадебный фотограф Рувим Шарп воспользовался донорской спермой женщины-трансгендера.

Сам он сменил пол 12 лет назад сохранив при этом матку и яичники, и способность к зачатию. Как сообщает издание, шесть лет назад бывшая женщина перестали принимать тестостерон и нашла донора спермы - сохранившую мужские половые органы женщину-трансгендера - в соцсетях. Врачи помогли мечтающему о ребенке Рувиму забеременеть и проследили, чтобы роды прошли успешно. В итоге три месяца назад на свет появился мальчик Джейми, пишет Topnews. 

К слову, уточняется, что роды сопровождал врач-трансгендер, а супругом Рувима является небинарный гендер, не идентифицирующий себя как мужчина или женщина.

«Потребовалось шесть лет, чтобы достичь этого, но теперь у нас на руках ребенок. Это и была конечная цель. Я, наконец, чувствую себя совершенным», — заявила мама-папа Рувим.

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