Фото ⟩ Британец-трансгендер родил ребенка

Британский таблоид The Mirror сообщил о том, что в Соединеннном королевстве 39-летний мужчина-трансгендер родил ребенка. Чтобы стать матерью младенца свадебный фотограф Рувим Шарп воспользовался донорской спермой женщины-трансгендера.
Сам он сменил пол 12 лет назад сохранив при этом матку и яичники, и способность к зачатию. Как сообщает издание, шесть лет назад бывшая женщина перестали принимать тестостерон и нашла донора спермы - сохранившую мужские половые органы женщину-трансгендера - в соцсетях. Врачи помогли мечтающему о ребенке Рувиму забеременеть и проследили, чтобы роды прошли успешно. В итоге три месяца назад на свет появился мальчик Джейми, пишет Topnews.
«Потребовалось шесть лет, чтобы достичь этого, но теперь у нас на руках ребенок. Это и была конечная цель. Я, наконец, чувствую себя совершенным», — заявила мама-папа Рувим.