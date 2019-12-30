Все-таки любовь! ⟩ Смотрите, куда Бузова улетела на каникулы с Давидом Манукяном

Ольга Бузова и Давид Манукян отправились встречать Новый год в Куршевель. Оба опубликовали в своем Instagram видео, на котором обозревают заснеженные окрестности с террасы, облачившись в белые махровые халаты, а потом пьют шампанское в горячем бассейне под открытым небом.

По данным StarHit, это будет первый совместный отдых влюбленных, которые раньше предпочитали держать свой роман в секрете. При этом время с любимым обернется для Бузовой потерей пары десятков миллионов рублей (285 000 евро), поскольку ради поездки певица отказалась в этом году от новогодних корпоративов. А между тем одно 40-минутное выступление звезды стоит от двух с половиной до четырех миллионов (от 35 000 до 57 000 евро).

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на днях Ольга Бузова подтвердила слухи, что с популярным блогером Давидом Манукяном ее связывают не только работа и дружба — уже некоторое время они живут вместе.

«Я решила пропустить „План В“ и „План Г“ и перешла сразу к „Плану Д“. Его зовут Давид. Мы живем вместе», — заявила ведущая «Дома-2» в эфире проекта «План Б», где ей выбирали жениха.