Гороскоп на 30 декабря: Близнецов ждет романтическое свидание, а Стрелец откроет для себя что-то новое

6 лунный день, символ — Облака. После быстрого и непредсказуемого предыдущего дня рекомендуется соблюдать спокойный ритм жизни, чтобы проанализировать сложившиеся вокруг ситуации. Можно прочувствовать и продумать, как жить дальше. Рекомендуется ничего не продавать, а покупать, иначе деньги могут «уплыть». Лучше в этот день не отдавать долги и не возвращать залоги. Желательно заняться омолаживающими процедурами и массажами – и то, и другое будет особенно полезно. Не спешите закончить все дела в этом году, ничего страшного если что-то перенесется в следующий год. Астрологи советуют сохранять равновесие и не паниковать.
Овен
Вы легко сможете найти общий язык с окружающими. Старайтесь не нагружать руки и позвоночник.
Телец
Этот день желательно провести в кругу семьи. К примеру, вместе погулять или заняться подготовкой к празднику.
Близнецы
Если вам кто-то нравится, придумайте повод, чтобы встретиться с этим человеком – свидание пройдет безупречно.
Будьте готовы к тому, что на вашем пути возникнут непредвиденные препятствия, которые изменят планы.
Лев
Не стоит в этот день посвящать окружающих в свои тайны. Лучше приготовьте сюрприз к празднику.
Дева
Проявите заботу и внимание к любимому человеку и приготовьте ему подарок. Он это обязательно оценит.
Весы
Отложите тяжелую физическую работу по дому и позвольте себе полениться, чтобы набраться сил перед праздником.
Скорпион
Стрелец
День подходит для самообразования и получения новых знаний. Найдите время для изменения имиджа и ухода за собой.
Козерог
Ищите компромиссы, а не конфронтацию, и тогда общение с вашей половинкой будет подкреплено взаимопониманием.
Водолей
Проявите рассудительность и потушите свои эмоции. В этом случае вы получите доверие близких людей.
Рыбы
Подходите к решению вопросов без суеты и спешки. И не ищите недостатки в окружающих, лучше проявите снисхождение.