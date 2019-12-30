Гороскоп на 30 декабря: Близнецов ждет романтическое свидание, а Стрелец откроет для себя что-то новое

6 лунный день, символ — Облака. После быстрого и непредсказуемого предыдущего дня рекомендуется соблюдать спокойный ритм жизни, чтобы проанализировать сложившиеся вокруг ситуации. Можно прочувствовать и продумать, как жить дальше. Рекомендуется ничего не продавать, а покупать, иначе деньги могут «уплыть». Лучше в этот день не отдавать долги и не возвращать залоги. Желательно заняться омолаживающими процедурами и массажами – и то, и другое будет особенно полезно. Не спешите закончить все дела в этом году, ничего страшного если что-то перенесется в следующий год. Астрологи советуют сохранять равновесие и не паниковать.