Вс, 29.12.2019
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ЗАСЛУЖЕННО ⟩ Узнай, кто возглавляет топ самых стильных знаменитостей 2019 года

Наоми Кэмпбелл.

ФОТО: SUZANNE PLUNKETT/REUTERS

Британский глянец Vogue обнародовал рейтинг самых стильных знаменитостей 2019 года. В список попали Меган Маркл, Наоми Кэмпбелл и Леди Гага, передает Сегодня.

В этом году список Vogue представлен знаменитыми женщинами, которые завоевали похвалу критиков и поклонников дизайнерскими нарядами.

Так, иконой стиля 2019 года журнал называет 49-летнюю Наоми Кэмпбелл.

Настойчивая в своей невероятности и мастерстве Кэмпбелл не имеет себе равных,

– пишут авторы.

Наоми Кэмпбелл.

ФОТО: Kristin Callahan / ZUMAPRESS.com

Рианну Vogue отмечает как не только самую стильную, но и как первую темнокожую женщину, стоящую во главе дома моды. Напомним, что певица основала собственный бренд Fenty Maison совместно с французским концерном LVMH.

Рианна.

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Еще одна певица и актриса Леди Гага в 2019-м блистала в шикарных дизайнерских платьях на всевозможных церемониях награждения и красных дорожках.

Леди Гага.

ФОТО: JB LACROIX / AFP

В ТОП-10 модниц также попали Меган Маркл, Зои Кравиц, Трэйси Эллис Росс, Джемма Чан и Фиби Уоллер-Бридж.

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