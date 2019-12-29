ЗАСЛУЖЕННО ⟩ Узнай, кто возглавляет топ самых стильных знаменитостей 2019 года

В этом году список Vogue представлен знаменитыми женщинами, которые завоевали похвалу критиков и поклонников дизайнерскими нарядами.

Так, иконой стиля 2019 года журнал называет 49-летнюю Наоми Кэмпбелл.

Настойчивая в своей невероятности и мастерстве Кэмпбелл не имеет себе равных,

– пишут авторы.

Наоми Кэмпбелл. ФОТО: Kristin Callahan / ZUMAPRESS.com

Рианну Vogue отмечает как не только самую стильную, но и как первую темнокожую женщину, стоящую во главе дома моды. Напомним, что певица основала собственный бренд Fenty Maison совместно с французским концерном LVMH.

Рианна. ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Еще одна певица и актриса Леди Гага в 2019-м блистала в шикарных дизайнерских платьях на всевозможных церемониях награждения и красных дорожках.

Леди Гага. ФОТО: JB LACROIX / AFP