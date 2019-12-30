Обязательно сделайте! ⟩ Пять лучших ритуалов на деньги и успех в новогоднюю ночь — 2020

В самую главную ночь года все загадывают заветные желания, которые практически всегда исполняются! Под бой курантов и звон бокалов можно легко привлечь в жизнь все, что требуется, если поверить в чудо и позволить ему свершиться. Редакция сайта dailyhoro.ru собрала для вас пять самых действенных ритуалов, привлекающих успех и деньги, которые обязательно круто развернут вашу жизнь в новом году.

1. Ритуал на успех в новогоднюю ночь

Утром 31 декабря составьте список всего, от чего хотите избавиться в новом году. Выпишите все, что мешает вам, по вашему мнению, достичь успеха — например, лень, нерешительность, плохой характер, неудачи, прошлые ошибки, психология бедности. В новогоднюю ночь подожгите список, и пока он горит, прошепчите: «Неудачи в прошлом оставляю, новую судьбу начинаю. Успех призываю, больше трудностей не знаю». Пепел развейте по ветру.

2. Ритуал привлечения денег под бой курантов

Самый лучший и легкий ритуал поможет привязать к себе денежную удачу в кратчайшие сроки. Не встречайте Новый год с пустым кошельком и карманами — это дурная примета. Чтобы деньги не переводились, обязательно положите в кошелек, карман, сумку или обувь купюру. А когда бокалы начнут наполнять шампанским, произнесите: «Деньги при мне, удача со мной».

3. Ритуал на деньги в ночь с 31 декабря на 1 января

Возьмите три купюры разного номинала, сверните их трубочкой, перевяжите красной нитью и разложите под елочкой рядом со стволом. Раскладывая деньги, заговорите их на прибыль: «В новый год чудеса случаются, мечты исполняются. Под елкой деньги разложу, богатство привлеку. Когда часы полночь пробьют, деньги рекой в дом потекут». Как только наступит 2020 год, одну купюру положите в бумажник, другую — в копилку, третью повесьте на видное место. В течение следующего года они будут привлекать к вам благополучие и прибыль.

4. Ритуал на успех с шаманским

Нашепчите над первым бокалом игристого свои пожелания на новый год и выпейте. Этот старинный обряд желательно выполнить под бой курантов. Сам ритуал напоминает тост, который произносят за столом, только с большей силой. Заряженное на успех и исполнение желаний шампанское исполнит вашу мечту, только выпить его нужно залпом и обязательно до дна.

5. Ритуал богатства на подарки

Дарить подарки — старинный добрый обычай, который можно превратить в ритуал на привлечения богатства и благополучия всей семьи. Для этого достаточно положить в каждый подарок по купюре (любого номинала), а когда будете дарить, произнесите: «Деньгами делюсь, успеха в новом году добьюсь».