Гороскоп Павла Глобы на январь 2020 года

Середина и конец месяца обещают быть энергетически стабильными, поэтому влиться в работу будет относительно несложно.

Овен

Овнам в январе необходимо следовать определенным предписаниям, чтобы полностью контролировать свою жизнь: например, семи правилам обретения счастья, правилам морали и здравому смыслу. В январе лучше не рисковать, не начинать новых дел, а следовать стандартному плану в работе и домашних делах. Овнам потребуется время, чтобы вернуться в строй и начать снова двигаться к своим целям. Энергетика планет будет плохо подходить для рисков и авантюр, крупных покупок и новых знакомств.

Телец

У Тельцов в январе всё будет в полном порядке, но все равно звезды и планеты хотят, чтобы эти люди были немного осмотрительнее. Особенно это касается одиноких Тельцов, которые твердо намерены найти вторую половинку. Оценка совместимости поможет им не прогадать и остановить свой выбор на достойном человеке, с которым можно построить брак, семью, к которому можно проникнуться доверием. В работе все будет стабильно. Тельцы в январе будут если не на гребне волны, то на подъеме — точно.

Близнецы

Близнецы не относятся к самым ревнивым знакам Зодиака, но в январе на них может нахлынуть это разрушительное чувство. Это благоприятное время для того, чтобы дать друг другу в отношениях больше свободы. Следует направить силы на работу, увлечения, хобби, личные дела. Тем Близнецам, которые находятся в поисках любви, лучше не ждать у моря погоды, а действовать. То же самое касается и сферы финансов: важно искать новые возможности, а не полагаться на одну лишь удачу.

Рак

Ракам звезды и планеты рекомендуют не делиться планами с посторонними людьми, потому что в январе могут появиться новые завистники и недоброжелатели. Представителям этого знака понадобится осторожность в общении с незнакомцами. Больше всего Ракам повезет в конце месяца, когда обстановка стабилизируется, а звезды обретут спокойствие. Новые дела на работе и в бизнесе лучше начинать с хладнокровием и максимальной выдержкой. Важно научиться управлять эмоциями, ведь первый блин почти всегда комом.

Лев

Львы станут более харизматичными в январе. Звезды и планеты поспособствуют тому, чтобы эти люди преуспели в любви, в бизнесе и в работе, произвели на окружающих хорошее впечатление. Также в этом Львам поможет чувство юмора и скрытые возможности их знака Зодиака. Львы смогут удивить самих себя и окружающих, преобразиться во всех сферах. Им будет сопутствовать удача при решении стандартных проблем и при начале новых дел. Самое главное в январе — не сдавать назад и не бояться нового.

Дева