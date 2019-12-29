ЖАЛЬ ⟩ Тимур Батрутдинов остался холостым в финале проекта «План Б»

Проект «План Б» подошел к концу. В финале 41-летнему Тимуру Батрутдинову так и не удалось выбрать себе невесту, пишет Cosmo.
У тебя есть желание женщины, ты готов за кого-то из них взять ответственность? Если нет, значит… Лучше не думай, отключи мозги и выбирай сердцем,
— обратилась к юмористу певица. В итоге Тимур остался один.
Я все еще холостяк, но я поступил честно по отношению к девушкам и зрителям,
— рассказал о своем решении Батрутдинов.
После возвращения с Бали Тимур общался с двумя финалистками в Москве.
Маргарите Гавриловой и Елизавете Аниховской не удалось завоевать сердце убежденного холостяка. Но девушки не сильно расстроились по этому поводу. Маргарита устала от шоу и захотела настоящих чувств.
Елизавета и вовсе поняла, что Тимур — не ее человек.
Мне важно, чтобы мужчина оставался мужчиной в отношениях, был главным. Я не хочу, чтобы мужчина, который старше меня в два раза, истерил, а я переживала и успокаивала его. Это не совсем моя история, и я рада, что так все произошло,
— цитирует «СтарХит» слова Аниховской.