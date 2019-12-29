Вс, 29.12.2019
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ЖАЛЬ ⟩ Тимур Батрутдинов остался холостым в финале проекта «План Б»

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинова

ФОТО: Instagram

Проект «План Б» подошел к концу. В финале 41-летнему Тимуру Батрутдинову так и не удалось выбрать себе невесту, пишет Cosmo.

У тебя есть желание женщины, ты готов за кого-то из них взять ответственность? Если нет, значит… Лучше не думай, отключи мозги и выбирай сердцем, 

— обратилась к юмористу певица. В итоге Тимур остался один.

Я все еще холостяк, но я поступил честно по отношению к девушкам и зрителям, 

— рассказал о своем решении Батрутдинов.

Тимур Батрутдинов

ФОТО: Instagram

После возвращения с Бали Тимур общался с двумя финалистками в Москве.

Маргарите Гавриловой и Елизавете Аниховской не удалось завоевать сердце убежденного холостяка. Но девушки не сильно расстроились по этому поводу. Маргарита устала от шоу и захотела настоящих чувств.

Елизавета и вовсе поняла, что Тимур — не ее человек.

Мне важно, чтобы мужчина оставался мужчиной в отношениях, был главным. Я не хочу, чтобы мужчина, который старше меня в два раза, истерил, а я переживала и успокаивала его. Это не совсем моя история, и я рада, что так все произошло, 

— цитирует «СтарХит» слова Аниховской.

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