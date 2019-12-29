С тобой все в порядке? ⟩ Модель не оставила места воображению надев прозрачное боди

Модель и звезда Instagram Эбигейл Рэтчфорд (27) опубликовала в Instagram фото, на котором мало что осталось под одеждой.
На фотографии Эбигейль одета в боди черного цвета, который, как вишня на торте, полностью прозрачен.
С тобой все в порядке?,
— подписала она фото.
Можно также утверждать, что именно публикация сексуальных фото в социальной сети является ее постоянной работой. В частности, она зарабатывает около 807 968 евро в год за свои посты в Instagram и Snapchat!
Она переехал в Лос-Анджелес из-за работы в 2014 году, и с тех пор число подписчиков в социальных сетях выросло - сейчас у Эбигейл 9 миллионов поклонников в Instagram.
Эбигейл, родом из Скрантона, США, ранее призналась, что никогда не мечтала о работе моделью.
Я случайно снялась в одной фотосессии, и фотографии начали распространяться, затем все это привлекло огромное внимание ко мне,
— объяснила Эбигейл.
Откровенное фото Эбигейл смотри ЗДЕСЬ!