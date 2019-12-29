С тобой все в порядке? ⟩ Модель не оставила места воображению надев прозрачное боди

На фотографии Эбигейль одета в боди черного цвета, который, как вишня на торте, полностью прозрачен.

С тобой все в порядке?,

— подписала она фото.

Можно также утверждать, что именно публикация сексуальных фото в социальной сети является ее постоянной работой. В частности, она зарабатывает около 807 968 евро в год за свои посты в Instagram и Snapchat!

Она переехал в Лос-Анджелес из-за работы в 2014 году, и с тех пор число подписчиков в социальных сетях выросло - сейчас у Эбигейл 9 миллионов поклонников в Instagram.

Эбигейл, родом из Скрантона, США, ранее призналась, что никогда не мечтала о работе моделью.

Я случайно снялась в одной фотосессии, и фотографии начали распространяться, затем все это привлекло огромное внимание ко мне,

— объяснила Эбигейл.