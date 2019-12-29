Луиза Рыйвас поделилась семейными фотографиями
Певица Луиза Рыйвас (32) опубликовала поистине прекрасным снимок самого маленького члена семьи.
В этом году у нас поселился гномик, который собирается провести следующий год с нами в Эстонии. На Северном полюсе должно быть немного холодно,
— подписала фото Луиза.
В конце мая в семье Таави Рыйваса и Луизы родился третий ребенок, девочку назвали именем Ума. В семье так же растет старшая дочь Миина Рианна и средний сын Герман.
Таави и Луиза поженились в 2017 году.