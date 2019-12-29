Вс, 29.12.2019
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Луиза Рыйвас поделилась семейными фотографиями
ФОТО!

Таави Рыйвас и Луиза Рыйвас.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Певица Луиза Рыйвас (32) опубликовала поистине прекрасным снимок самого маленького члена семьи.

В этом году у нас поселился гномик, который собирается провести следующий год с нами в Эстонии. На Северном полюсе должно быть немного холодно,

— подписала фото Луиза.

В конце мая в семье Таави Рыйваса и Луизы родился третий ребенок, девочку назвали именем Ума. В семье так же растет старшая дочь Миина Рианна и средний сын Герман.

Таави и Луиза поженились в 2017 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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