ИНСТАМИЛЛИОНЕРЫ ⟩ Сколько заработали самые успешные звезды Instagram в мире в 2019 году?

Представьте, что вашим основным и очень прибыльным доходом является размещение фотографий в Instagram. Многие живут такими жизнями, пишет Mirror.

Сестра клана Кардашьян Кендалл Дженнер стала самой успешной женщиной в Instagram в этом году. 24-летняя супермодель заработала на спонсированных публикациях почти 15 миллионов евро, достигнув третьего места. Получается, что одна публикация стоит около 570 000 евро...

На втором месте в этом году оказался Лионель Месси, который заработал 22 миллиона евро.

А самыми высокооплачиваемыми публикациями может похвасаться Криштияну Роналду. Ему удалось заработать на своем микроблоге целых 44,5 миллионов евро!