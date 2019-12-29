ИНСТАМИЛЛИОНЕРЫ ⟩ Сколько заработали самые успешные звезды Instagram в мире в 2019 году?

Список людей, которые больше всего зарабатывают в Instagram, возглавляют Кендалл Дженнер и Кристиано Роналду. Они оба заработали десятки миллионов, размещая спонсированные публикации социальных сетях.
Представьте, что вашим основным и очень прибыльным доходом является размещение фотографий в Instagram. Многие живут такими жизнями, пишет Mirror.
Сестра клана Кардашьян Кендалл Дженнер стала самой успешной женщиной в Instagram в этом году. 24-летняя супермодель заработала на спонсированных публикациях почти 15 миллионов евро, достигнув третьего места. Получается, что одна публикация стоит около 570 000 евро...
На втором месте в этом году оказался Лионель Месси, который заработал 22 миллиона евро.
А самыми высокооплачиваемыми публикациями может похвасаться Криштияну Роналду. Ему удалось заработать на своем микроблоге целых 44,5 миллионов евро!
На четвертом месте оказался британец Дэвид Бэкхем с десятью миллионами евро. Младшая сестра Кендалл Кайли Дженнер заработала за этот год «всего» три с половиной миллиона евро.