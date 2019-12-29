ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО ⟩ Грузовик на полной скорости протаранил стоящие на обочине машины
Инцидент, снятый в США в пятницу в туманном Техасе — кажется ужасным, но на удивление все закончилось благополучно.
Спасатели, прибывшие на место аварии на туманной и скользкой дороге в Техасе в пятницу утром, вероятно, не думали, что им самим нужно будет бежать ради собственной жизни.
Камеры NBC сняли ужасную ситуацию, когда водитель грузовика, который слишком поздно заметил, что дорога закрыта для проезда, вьехал в стоящие автомобили ранее попавшие в аварию практически не тормозя. Грузовик, который сьехал с дороги —перевернулся.
Попавший на видео мужчина, сидевший в белом автомобиле — выжил. Его удалось извлечь из под обломков только через два часа после инцидента, пишет Click2Houston.
Одному из сотрудников правоохранительных органов повезло меньше — полицейский получил серьезные увечья, но врачи сказали, что он выживет. Еще несколько спасателей и полицейских чудом избежали столкновения с грузовиком.