ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО ⟩ Грузовик на полной скорости протаранил стоящие на обочине машины

Спасатели, прибывшие на место аварии на туманной и скользкой дороге в Техасе в пятницу утром, вероятно, не думали, что им самим нужно будет бежать ради собственной жизни.

Камеры NBC сняли ужасную ситуацию, когда водитель грузовика, который слишком поздно заметил, что дорога закрыта для проезда, вьехал в стоящие автомобили ранее попавшие в аварию практически не тормозя. Грузовик, который сьехал с дороги —перевернулся.

Попавший на видео мужчина, сидевший в белом автомобиле — выжил. Его удалось извлечь из под обломков только через два часа после инцидента, пишет Click2Houston.