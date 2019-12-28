Сб, 28.12.2019
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ВИДЕО ⟩ «Пошлая Молли» и экс-участница «SEREBRO» Катя Кишук сняли совместный клип

Кирилл Бледный и Катя Кищук

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Пару месяцев назад в сети появилось совместное фото Кирилла Бледного и бывшей участницы SEREBRO, и, конечно же, все сразу восприняли это как намек на новый дуэт, пишет ТНТ Music.

Ожидания фанатов оправдались. Группа «Пошлая Молли» и Катя Кищук выпустили свой первый коллаб. Вскоре после премьеры сингла «Мишка» также вышла и его экранизация, частично стилизованная под светскую хронику.

Со времен релиза дебютного альбома украинские панки заметно улучшили качество продакшена своих треков. Аранжировки и музыкальные референсы также претерпели незначительные изменения. В новом треке «Пошлой Молли» мы слышим более ярко выраженные элементы электропопа и хип-хопа, однако без шумных гитар в припевах не обошлось. Кирилл Бледный и Катя Кищук, как известно, отлично ориентируются во всей этой эклектике, поэтому составили органичный дуэт как в самой песне «Мишка», так и в стильном вижуале, выполненном в духе клипов нулевых. Артисты сыграли яркую звездную пару, за которой пристально наблюдает пресса.

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