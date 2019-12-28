ФОТО ⟩ Сын Елены Яковлевой показал, как сводит татуировки

Денис Шальных, сын актрисы Елены Яковлевой, был суперфанатом тату. Однако с возрастом Денис стал понимать, что переборщил, и решил удалить рисунки хотя бы с лица, передает Rambler.ru.
Он решился на курс процедур в клинике и с осени раз за разом походит лазерную обработку кожи.
Удаление татуировок — дело длительное и очень болезненное. Тем не менее, Денис настроен пройти этот путь до конца и сделать лицо чистым. Первые результаты уже есть, и врачи и пациент ими довольны. Своими мыслями и ощущениями от лечения Денис делится в Instagram.
Недавно ему обработали зону подбородка. Как реакция на вмешательство, развился довольно сильный отек. Но, как говорят доктора, это должно пройти в ближайшее время.
Звездная мама переживает за Дениса. «Оставьте ребенка в покое! Да, он очень нашалил с собой и своим лицом, а сейчас хочет от этого избавиться», — цитируют слова Яковлевой 7days.ru.