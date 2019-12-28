Свершилось? Ольга Бузова признала, что влюблена и счастлива

Секрет Бузова раскроет в субботу 28 декабря в новогоднем выпуске «Плана Б». Мелодрама разыграется не для слабонервных: Олины поклонницы будут награждены за терпение - они ждали этого признания с сентября.

Действие происходит в темной комнате. Тимур Батрутдинов с долгими паузами и придыханием спрашивает Ольгу Бузову: «Это слухи или нет, что твоя жизнь личная наладилась?»

Ольга отвечает едва сдерживает слезы: «Да! Я очень счастлива. Это возможно! Прям до дрожи...»

На праздники Оля с Давидом улетают на Бали, первый совместный отпуск - испытание для влюбленных. Хотя они уже прошли этап притирки характеров - парочка снимает квартиру, проводит много времени вместе, и даже познакомили друг друга с родителями. А в середине 2020-го у парочки намечается переезд в новую квартиру (Оля купила апартаменты площадью 220 квадратных метров в элитном жилом комплексе на западе столице за 1,7 миллиона евро), а потом свадьба. Главное, чтобы не разбежались за эти полгода!

Пока в отношениях пары царит идиллия. «Оля стала меньше времени проводить с подругами, теперь ужинает в ресторанах с Давой, когда есть время - спешит побыть с ним вдвоем. Никакого мезальянса нет. Да, мужчина зарабатывает в этой паре меньше, чем женщина. Ну и что! Зато они дрожат от страсти, когда рядом друг с другом. Вы не представляете какая это любовь и обожание!» - рассказывает нам коллега Оли.

Действительно, Давид не так богат, как Оля. Но счета в ресторанах (примерно 500-600 евро за ужин на двоих) оплачивает он самостоятельно. Давид Манукян родом из Новосибирска, получил высшее образование (окончил факультет бизнеса), а потом рванул в столицу. В Москве пробовал заниматься разным бизнесом, а теперь стал успешным блогером, выпускает треки под псевдонимом Dava. Благодаря сетевой популярности Манукян попал в клип Ольги Бузовой на песню «Лайкер». И понеслась любовь.

У блогера Dava в Instagram, благодаря роману с Олей, уже 9 ммиллионов подписчиков. Мы узнали гонорары блогера: «Фотопост - 8600 евро. Видеопост - 10 000 евро».