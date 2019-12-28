Подарок на Рождество: Гай Ричи подал в суд на Мадонну

Американская певица Мадонна не соблюдает соглашения о попечительстве над детьми, принятые в процессе развода с британским режиссером Гаем Ричи. Так, во всяком случае, заявил сам кинематографист и отправился добиваться справедливости в Верховный суд Манхэттена.

Британский режиссер Гай Ричи обвинил свою бывшую жену, американскую певицу Мадонну, в несоблюдении соглашений развода и обратился с этим в суд, пишет Daily Mail.

Согласно изданию, Ричи подал ходатайство о принудительном исполнении судебного решения о попечительстве их общих детей в Верховный суд Манхэттена. Известно, что певица не позволила бывшему мужу отметить Рождество в компании сыновей. В настоящий момент нет информации о том, какое решение вынес судья.

Одновременно с тем, как стало известно о конфликте бывших супругов, режиссер поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией, на которой собралась вся его нынешняя семья, включая детей от брака с Мадонной — 19-летнего Рокко и 14-летнего Дэвида.

«От нашей семьи к вашей — Счастливого Рождества!» — гласит подпись к снимку.

Напомним, что брак между певицей и режиссером был расторгнут еще в 2008 году. Говоря о причинах расставания, Ричи признавался, что ему «надоело бороться с большим количеством семейных неурядиц».

«Женившись на Мадонне, я шагнул в мыльную оперу и жил в ней достаточно длительное время. Я, наверное, был бы еще более красноречивым, если бы брак с Мадонной продлился дольше», — заявил режиссер в интервью Details в 2011 году.

Вместе с тем кинематографист подчеркнул, что он ни о чем не жалеет, ведь за годы брака с поп-королевой у него появились прекрасные сыновья.

«Опыт в конечном итоге был очень позитивным. Я люблю детей», — заключил он.