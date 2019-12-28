ФОТО ⟩ Мужчина, который в 52 выглядит на 20, поразил всех своей красотой

Чуандо нередко называют современным Дорианом Греем из знаменитого произведения Оскара Уайльда. В книге главный герой мечтал никогда не стареть и каким-то неведомым образом оставался молодым и красивым в то время, как возрастные изменения оказывались на его портрете.

Наш герой сам предпочитает создавать изображения людей. Тан фотограф и модель. Приток фанатов начался для него с того, что мужчина выкладывал в социальную сеть "Инстаграм" свои работы, а потом решил опубликовать селфи, что вызвало чуть ли не эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники принялись выспрашивать у Чуандо, как ему удается сохранить красоту в таком возрасте.

По словам Тана, ничего удивительного здесь нет. Он ведет активный образ жизни и правильно питается. На завтрак съедает шесть яиц, сваренных вкрутую. При этом в пищу употребляет только два желтка из-за большого содержания холестерина в них.

Помимо этого, он достаточно много тренируется. Четыре или три раза в неделю Чуандо занимается спортом. Полчаса отводит на силовые упражнения, после которых следуют кардионагрузки. Плавает современный Дориан Грей каждый день.