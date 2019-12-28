Пара из Таллинна, отметившая 60 лет брака, рассказала, как жить и не ругаться

Посвятить стихотворение любимой женщине – это дорогой подарок. Но есть мужчины, которые посвящают своим женам целые сборники собственных стихов! При этом не боятся решения бытовых вопросов и активно участвуют в воспитании детей.
Наверное, такое сочетание романтики и практичности и сделало этот союз столь прочным. Аркадий и Галина Долгоновские из Таллинна, ставшие героями рубрики «Драгоценные отношения» в «МК-Эстония», летом отметили бриллиантовую свадьбу.
Они вместе начинали строить свою жизнь в Эстонии, вместе вырастили двух детей и трех внуков, вместе ходят гулять и вместе путешествуют. И если позвонить им домой, то дома они либо окажутся оба, либо их обоих не будет, потому что они вместе куда-то ушли. Глядя на эту пару, с уверенностью можно сказать, что это две половинки одного целого, настоящей крепкой семьи.
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