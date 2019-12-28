Пара из Таллинна, отметившая 60 лет брака, рассказала, как жить и не ругаться

Они вместе начинали строить свою жизнь в Эстонии, вместе вырастили двух детей и трех внуков, вместе ходят гулять и вместе путешествуют. И если позвонить им домой, то дома они либо окажутся оба, либо их обоих не будет, потому что они вместе куда-то ушли. Глядя на эту пару, с уверенностью можно сказать, что это две половинки одного целого, настоящей крепкой семьи.