Гороскоп на 28 декабря: неприятный день для Близнецов и романтика у Весов

Не исключены новые знакомства, встречи с людьми, которых вы давно не видели. Складываются благоприятные обстоятельства для решения финансовых проблем, но с покупками, особенно дорогих вещей, лучше не торопиться. Отмечается некоторое снижение жизненного тонуса, которое может привести к недомоганиям.

Дева

Очень хороший день для общения, отдыха в компании друзей и близких. У вас много интересных идей, которые придутся по вкусу окружающим, складывается благоприятная ситуация для реализации давних планов. Не стоит только ставить перед собой недостижимых целей – к этому вы сегодня склонны более, чем обычно, и результатом может стать разочарование.

Жизненный тонус достаточно высок, вы не только обладаете завидной энергией, но и можете, при желании, направить ее в нужное русло. Общению с вами будут рады не только старые, но и новые знакомые, люди, разделяющие ваши интересы, и готовые дать хороший совет. Однако при посещении больших общественных собраний нужно проявлять осторожность и не переоценивать своих сил.

Весы

Очень хороши перспективы романтических отношений, день обещает быть удачным для влюбленных и тех, кто ищет свою половинку. Прислушивайтесь к своей интуиции, сегодня ее подсказки будут верны и полезны. Не стоит заниматься только по-настоящему сложными делами, требующими физического и интеллектуального напряжения. Тем, кто собирается посетить многолюдные мероприятия или уделить время светской жизни, не следует экспериментировать с имиджем – вероятны неприятные неожиданности.

Семейные дела потребуют внимания, но справиться с ними удастся довольно быстро. Необходимости действовать или принимать важные решения в одиночку нет. Напротив, есть шанс прийти к единому мнению с людьми, с которыми вы раньше не находили общего языка.

Скорпион

Скорпионы рискуют столкнуться с трудностями там, где меньше всего их ожидают – если, конечно, не проявят вовремя гибкости и не будут очень и очень терпеливы с близкими людьми. Не самый подходящий день для смены обстановки, активных развлечений в малознакомой компании, рискованных забав. Поддержка друзей будет очень полезной тем, кто столкнулся с трудностями в личной жизни и не может найти правильное решение проблемы самостоятельно.

Это очень удачный день для решения бытовых и имущественных вопросов, обустройства жилья, занятий, требующих творческого подхода и фантазии. Лишь в отношениях с родственниками стремление выдавать желаемое за действительное будет иметь несколько неприятные последствия.

Стрелец