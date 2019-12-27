«Синдромом рождественской елки»: что это такое и как от него уберечься

Создавать праздничную атмосферу работа флориста Александра Иваненко. И от большого количества заказов у мужчины начала появляться сыпь на руках.

Аллерголог Ольга Наумова убеждена, раздражения на коже одно из проявлений "синдрома рождественской елки". Среди других симптомов кашель, слезотечение, покраснение глаз и затрудненное дыхание. Врачи утверждают, основные аллергены – пыльца, смола и споры грибов, которые расположены на поверхности деревьев.

Это дерево, которое не сбрасывает хвою, плюс ствол дерева липкий, соответственно вся пыльца, которая возможна в период цветения других растений, может скапливаться на стволе,

– пояснила она.

Врач уверяет, спровоцировать аллергию могут также химические вещества, которыми обрабатывают деревья. По словам эколога Татьяны Тимочко, к покупке живой елки следует относиться с осторожностью.

Все живые деревья, которые росли в лесу, обрабатываются различными веществами для того, чтобы защитить это дерево от вредителей. Вещества, вследствие того, что дерево попадает в теплое помещение, испаряются и могут вредить здоровью,

– пояснила эксперт.

Для уменьшения риска возникновения аллергии специалисты рекомендуют отряхнуть елку от старых игл и промыть водой.

Чтобы избежать так называемой "новогодней аллергии" эксперты советуют сделать выбор в пользу искусственной елки. Однако некачественная синтетика при нагревании даже обычными гирляндами может привести к серьезным последствиям. По словам врачей, токсичные вещества в материалах, из которых сделана искусственная елка, могут вызвать отравление и головную боль.

Флорист Александр советует доверять качественным материалам:

Литая елка – это также пластик, но она имеет более натуральный вид. Плюс, я бы порекомендовал литую елку – это более экологично.