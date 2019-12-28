Сб, 28.12.2019
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ВИДЕО ⟩ «Как это развидеть?» Сын Наташи Королевой и Тарзана пошел по стопам отца, шокировав Сеть пошлым танцем

Наташа Королева с семьей

ФОТО: Instagram

17-летний сын Наташи Королевой и Тарзана (настоящее имя - Сергей Глушко), Архип, поделился в своем Instagram пошлым танцем, снятым на видео, пишет Topnews.

В кадре молодой человек показывает буквально пару движений явно эротического характера, что привело в негодование его подписчиков в Instagram. Многие заявили, что парень решил пойти по стопам своего отца и заняться стриптизом, подчеркивая при этом, что в таком юном возрасте исполнять подобные движения является, мягко говоря, странным.

"Это ужасно, пошло и просто безвкусно", "Лишить его родителей родительских прав!", "Как теперь это развидеть?", - негодуют пользователи Сети.

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