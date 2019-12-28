ВИДЕО ⟩ «Как это развидеть?» Сын Наташи Королевой и Тарзана пошел по стопам отца, шокировав Сеть пошлым танцем

В кадре молодой человек показывает буквально пару движений явно эротического характера, что привело в негодование его подписчиков в Instagram. Многие заявили, что парень решил пойти по стопам своего отца и заняться стриптизом, подчеркивая при этом, что в таком юном возрасте исполнять подобные движения является, мягко говоря, странным.