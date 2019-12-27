Финансовый гороскоп на январь 2020 года

Первый месяц нового года — время ответственное, а значит, проводить его нужно активно. Желание отдохнуть естественно, но при этом не стоит тратить все время на праздное безделье. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться подсказками астрологов, чтобы в новом 2020 году найти способ воплотить в реальность мечты о материальной независимости

Овен

Начало года для Овнов будет удачным, если с первых дней января они перестанут жалеть себя и примутся за воплощение в жизнь смелых идей. Энергетика планет будет сильной, а значит, ее нужно использовать себе во благо. Поправить материальное положение поможет не только разумная экономия, но и поиск дополнительных источников заработка. Овнам астрологи рекомендуют развивать таланты, благодаря которым получится найти хорошую должность и перестать нуждаться.

Телец

Тельцам в начале года стоит заручиться поддержкой со стороны близких и знакомых, способных протянуть руку помощи в трудную минуту. Благодаря такой поддержке будет проще идти выбранным путем. Финансовое положение в январе у многих будет напряженным, однако даже за время каникул Тельцы смогут найти способ увеличить капитал. Важно лишь не останавливаться, активно трудиться и не забывать о восполнении затраченных за день сил.

Близнецы

Близнецам на подмогу в январе придет энергетика звезд и планет. Начало 2020 года будет важным временем, когда нужно сначала помечтать и настроиться на успех, а затем немедля переходить к активным действиям. Близнецы смогут составить карту желаний, а потом взять себя в руки и идти к поставленной цели. В этом месяце материальное благополучие будет зависеть лишь от желания работать и развиваться.

Рак

Раки в январе 2020 года смогут привлечь в жизнь материальное благополучие, если перестанут заниматься самокопанием. Недоверие к собственным силам закроет финансовые потоки, а значит, с первых чисел нового года нужно найти способ оставить за спиной страхи и сомнения. Решить проблемы поможет не только поддержка близких, но и собственное шестое чувство. Влияние планет поможет развить интуицию и полагаться на нее при решении серьезных вопросов, касающихся финансового благополучия.

Лев

Львам исключить проблемы с финансами поможет активная работа и желание преуспеть в выбранной сфере деятельности. Астрологи рекомендуют в начале месяца заняться собственным здоровьем, чтобы исключить больничные в самый разгар работы. В 2020 году пора осуществить мечты, изменить свой график, начать правильно питаться и не игнорировать физические упражнения. Все это пойдет на пользу как организму, так и иммунитету, и будет давать силы для работы на благополучное будущее.

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