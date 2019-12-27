Вот это поворот! Ольге Бузовой грозит тюремный срок

У нас главная новость в стране — неоплаченные 10 тысяч Ольгой Бузовой, — говорила Ирина с укором. — Сами журналисты сколько за коммуналку платят? Тысяч 5-7? Она вообще на ту квартиру не приезжает, живет в Москве. Я за это отвечаю, но тоже редко у нее бываю. По-моему, это какой-то капремонт, за который квитанций я даже не видела. Эти деньги копились, но на меня никто не выходил. В нашем доме висит список жильцов, у которых по 300-400 тысяч долг. И ничего — в прессе никто об этом не пишет.