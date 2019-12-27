Вот это поворот! Ольге Бузовой грозит тюремный срок

Бузовой не привыкать к скандалам. Правда, в последнее время они связаны с нарушением закона: то звезде вменяют санкции в бизнесе, то неуплату налогов, а теперь к этому списку прибавилось еще и несоблюдение правил дорожного движения, пишет Стархит.
Сотрудники дорожной полиции исправно выписывают телеведущей штрафы, но та, похоже, не собирается их погашать. Как злостному неплательщику ей может грозить даже тюремное заключение.
В середине августа центр видеофиксации ГИБДД по Московской области установил, что автомобиль певицы ехал с серьезным превышением скорости, как записано в протоколе. С тех пор прошло уже более трех месяцев, но штрафы за это нарушение все еще не оплачены, поэтому по закону девушке может грозить арест на 15 суток или общественные работы на срок до 50 часов,
— сообщили в правоохранительных органах столицы.
К слову, всего за год у Бузовой накопилось более 60 штрафов. Самые распространенные: нарушение скоростного режима, несоблюдение разметки, сигнала светофора.
Но и это не все. Буквально на днях выяснилось, что у звезды есть долг по коммунальным платежам за шикарную питерскую квартиру. Сумма, конечно, небольшая — чуть более 10 тысяч рублей, но приставы все равно забили тревогу. Как только новость стала достоянием общественности, мама звезды Ирина Александровна погасила задолженность.
У нас главная новость в стране — неоплаченные 10 тысяч Ольгой Бузовой, — говорила Ирина с укором. — Сами журналисты сколько за коммуналку платят? Тысяч 5-7? Она вообще на ту квартиру не приезжает, живет в Москве. Я за это отвечаю, но тоже редко у нее бываю. По-моему, это какой-то капремонт, за который квитанций я даже не видела. Эти деньги копились, но на меня никто не выходил. В нашем доме висит список жильцов, у которых по 300-400 тысяч долг. И ничего — в прессе никто об этом не пишет.