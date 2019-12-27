ВИДЕО ⟩ Пугачева сорвала номер Бузовой на «Новогоднем огоньке»

СМИ пишут, что Примадонна российский эстрады Алла Пугачева якобы обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой убрать телезвезду Ольгу Бузову из программы «Новогодний огонек», передает Русский TVNET.
Журналисты сообщают, что Пугачева якобы осталась недовольна выступлениями Бузовой и считает, что ее номера не годятся для семейного торжества.
СМИ не сообщают о реакции Игоря Крутого. Примечательно, что в 2018 году выступление Бузовой было вырезано из эфира.
26 декабря на YouTube-канале звезды состоялась премьера клипа песни «Мандаринка», которую Ольга исполнила совместно с блогером Давидом Манукяном.
У ролика уже свыше 1 миллиона просмотров. Стоит отметить, что пользователи положительно отнеслись к дуэту. Поклонники также отметили, что Дава и Оля идеально подходят друг другу.
"Не фанат Давы и Оли, но песня мне понравилась", "Лёгкая музыка, простые слова", "Классный клип", "Супер", - писали подписчики.