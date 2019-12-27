Пт, 27.12.2019
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То, чего все ждали целых 14 лет. Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе

** FILE ** In this May 13, 2004 file photo, Brad Pitt, left, arrives with his Jennifer Aniston at the screening of his film "Troy," at the 57th International Film Festival in Cannes, southern France. (AP Photo/Patrick Gardin, file) / SCANPIX Code: 436

ФОТО: PATRICK GARDIN / AP

Актёры расстались ещё в 2005 году после того, как у Пита завязался роман с Анджелиной Джоли на съёмках фильма "Мистер и миссис Смит". Однако теперь у поклонников пары появилась надежда на их воссоединение, пишет Лайф.

Кажется, отношения 56-летнего Пита и 50-летней Энистон вышли на новый уровень. Дженнифер справилась с болью от разрыва, а Брэд, по словам источника, давно попросил у неё прощения и не хочет зацикливаться на прошлом. И теперь между актёрами снова заметили особую связь, пишет Us Weekly. Они стали близки, но не торопятся бросаться в омут с головой.

У Брэда и Джен есть замечательная связь, которая иногда может показаться флиртом. Они в восторге от чувства юмора друг друга и обладают заразительной энергией, когда вместе. Однако настаивают, что их отношения чисто платонические,

- рассказал источник.

Так, Питт в феврале пришёл на празднование 50-летия Энистон. В Рождество его заметили среди гостей на её вечеринке, а ещё они часто созваниваются и дружески болтают. Всё это даёт поклонникам повод думать, что их воссоединение не за горами.

Брэд Питт ушёл от Дженнифер к знойной красавице Джоли в 2005 году после пяти лет брака. Однако с Анджелиной он тоже расстался спустя 11 лет отношений. Энистон же в 2018-м развелась с актёром Джастином Теру. Так что теперь оба артиста свободны.

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