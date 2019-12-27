Поколение котосексуалов ⟩ Самый верный и понимающий спутник современного мужчины — его кот

Потому что ребенок привык: все мужчины любят и уважают своих котов. Конечно же, они не бросают в них что попадется под руку. Это же кот! Для современного мужчины — существо почти священное.

Вспомним недавнюю историю со «слишком толстым котом», которого «Аэрофлот» потребовал везти в багажном отделении. Весь скандал произошел после того, как хозяин опубликовал пост: «Бро должен быть рядом, бро — не багаж», да еще в порыве любви и нежности выложил в сеть трогательную фотографию, где он держит своего толстого бро за лапы, как держат ребенка, только начинающего ходить, и показывает ему ночное небо за стеклом иллюминатора. Подозреваю, что коту это было ни с какого бока не интересно. Судя по его виду, он словно говорит: «Не понимаю, зачем это, но ладно, старик. Надо, значит надо!» Так выглядит любовь. Так выглядит дружба.