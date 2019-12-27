ФОТО И ВИДЕО ⟩ Деми Роуз показала свои «песочные часы», надев крошечное бикини

Недавно Деми путешествовала по Иордании, где снималась на фоне фантастических пейзажей. Поездка не обошлась без посещения Мёртвого моря, на берегу которого девушка сделала эффектный кадр. Она позировала в элегантном чёрном бикини на завязках, наглядно показав, что значит фигура «песочные часы».

Но фото брюнетка не ограничилась, выложив в дополнение видео, снятое с разных ракурсов. На кадрах ролика британская Кардашьян качается на волнах одного из самых солёных водоёмов на земле. При этом девушка наслаждалась водными процедурами в шляпе, которую придерживала руками.

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Поклонникам новая съемка модели весьма приглянулась, о чем они рассказали в комментариях. Некоторые отметили, что далекие от модельных параметров формы Роуз и есть совершенство: "Ничего не заметил, кроме твоих шикарных изгибов".