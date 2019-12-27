Пт, 27.12.2019
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10 ФОТО ⟩ Девушка с Урала покорила соцсети, объединив красоту и чувство юмора

ФОТО: Скриншот с Instagram

Эта красавица раскрыла свой секрет покорения сердец. Он довольно простой, но крайне эффектный.

Ольга Катышева родилась в Екатеринбурге, ходила в обычную школу, занималась гимнастикой, окончила университет.

И, возможно, не стала бы такой известной, не открыв для себя Instagram.

Сначала на странице девушка демонстрировала шпагаты и растяжку, чем привлекла к себе интерес, пишет daily-girls.ru.

А потом и знойные снимки, на которые подписчики слетелись, словно пчёлы на мёд.

В соцсетях красавица взяла себе звучный и сладкий псевдоним — olga chocolate, что вполне объяснимо.

В 2013-м Ольга вошла в сотню самых красивых девушек по версии журнала Maxim.

А сейчас радует миллион подписчиков не только жаркими фото, но и чувством юмора, снимая смешные ролики.

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