Она совершенна ⟩ Ирина Шейк снялась топлес

Жаркое фото Ирины Шейк раззадорило пользователей Instagram. Супермодель выложила снимок, на котором позирует топлес. Она стоит вполоборота на коленях в воде посреди лазурного побережья. Из одежды на ней только нижняя часть купальника.
Ирина смотрит в камеру пронзительным взглядом, ее глаза цвета неба покорили поклонников, а фигура вызвала просто шквал восхищенных комментарией.
«Моя русская королева!»; «Брэдли (Купер — прим. ред.), должно быть, умирает при виде этого!»; «Ты, наверное, дразнишь меня!»; «Шикарная модель. Действительно натуральная красавица»; «Красотка, богиня, супер-шикарная принцесса!»; «Боже, благослови россиянок! С Рождеством, Ирина!» — ответили фанаты.
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