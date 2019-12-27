Мы делали это неправильно ⟩ Простой способ очистить апельсин

Теперь ты сможешь чистить цитрусовые, не пачкая ногти и срывая овации окружающих, уверяет журнал Maxim.
Помимо фрукта всего-то понадобятся нож, столовая ложка и две руки.
Первый шаг
Положи апельсин на твердую поверхность. Прижав ладонью, катай его в течение 10–20 секунд. После массажа кожа станет отходить от плода охотнее.
Второй шаг
Сделай ножом горизонтальный (если представить, что фрукт мирно болтается на ветке) разрез в верхней части подопытного. Пары сантиметров будет достаточно.
Третий шаг
Затолкнув ложку под кожуру в месте разреза, легкими движениями (ты же умеешь) раздень апельсин.