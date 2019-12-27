Мы делали это неправильно ⟩ Простой способ очистить апельсин

Помимо фрукта всего-то понадобятся нож, столовая ложка и две руки.

Первый шаг

Положи апельсин на твердую поверхность. Прижав ладонью, катай его в течение 10–20 секунд. После массажа кожа станет отходить от плода охотнее.

Второй шаг

Сделай ножом горизонтальный (если представить, что фрукт мирно болтается на ветке) разрез в верхней части подопытного. Пары сантиметров будет достаточно.

Третий шаг