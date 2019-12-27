Пт, 27.12.2019
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Мы делали это неправильно ⟩ Простой способ очистить апельсин

Апельсин. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Теперь ты сможешь чистить цитрусовые, не пачкая ногти и срывая овации окружающих, уверяет журнал Maxim.

Помимо фрукта всего-то понадобятся нож, столовая ложка и две руки.

Первый шаг 

Положи апельсин на твердую поверхность. Прижав ладонью, катай его в течение 10–20 секунд. После массажа кожа станет отходить от плода охотнее.

Второй шаг 

Сделай ножом горизонтальный (если представить, что фрукт мирно болтается на ветке) разрез в верхней части подопытного. Пары сантиметров будет достаточно.

Третий шаг 

Затолкнув ложку под кожуру в месте разреза, легкими движениями (ты же умеешь) раздень апельсин.

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