Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым не повезет в оставшиеся до Нового года дни

По словам известного астролога Павла Глобы, представителям трех знаков Зодиака не повезет в последние дни декабря 2019 года. Впрочем, как предупреждает астролог, расстраиваться не стоит: после черной полосы обязательно наступит катарсис и все проблемы останутся в уходящем году.
Итак, по словам Глобы Близнецы получат удар в спину в самом начале недели - 30 декабря, после чего у вас могут серьезно испортиться отношения с кем-то из близких. Это может привести к разрыву отношений. Астролог советует представителям этого знака Зодиака сохранять спокойствие, терпение и уважение. На работе не пренебрегайте техникой безопасности.
Непростое время наступает у Раков. Представителям этого знака Зодиака будет особенно тяжело на службе. Нестабильность будет проявляться и в области здоровья. Павел Глоба рекомендует избегать переохлаждения, так как в этот период вы рискуете простудиться и заболеть. Зато в личной жизни возможны благоприятные перемены и возвращение любимых людей.