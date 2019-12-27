Пт, 27.12.2019
Астролог Володина назвала три знака Зодиака, у кого наступит белая полоса в конце 2019 года СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым не повезет в оставшиеся до Нового года дни

Невезение. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

По словам известного астролога Павла Глобы, представителям трех знаков Зодиака не повезет в последние дни декабря 2019 года. Впрочем, как предупреждает астролог, расстраиваться не стоит: после черной полосы обязательно наступит катарсис и все проблемы останутся в уходящем году.

Итак, по словам Глобы Близнецы получат удар в спину в самом начале недели - 30 декабря, после чего у вас могут серьезно испортиться отношения с кем-то из близких. Это может привести к разрыву отношений. Астролог советует представителям этого знака Зодиака сохранять спокойствие, терпение и уважение. На работе не пренебрегайте техникой безопасности.

Непростое время наступает у Раков. Представителям этого знака Зодиака будет особенно тяжело на службе. Нестабильность будет проявляться и в области здоровья. Павел Глоба рекомендует избегать переохлаждения, так как в этот период вы рискуете простудиться и заболеть. Зато в личной жизни возможны благоприятные перемены и возвращение любимых людей.

У Весов ожидаются проблемы, которые могут серьезно испортить настроение перед Новым годом. Павел Глоба рекомендует не браться ни за что новое и даже сесть на диету. Будьте спокойны, тогда есть вероятность пройти это сложное время наиболее гармонично, пишет Topnews.
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