Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым не повезет в оставшиеся до Нового года дни

Итак, по словам Глобы Близнецы получат удар в спину в самом начале недели - 30 декабря, после чего у вас могут серьезно испортиться отношения с кем-то из близких. Это может привести к разрыву отношений. Астролог советует представителям этого знака Зодиака сохранять спокойствие, терпение и уважение. На работе не пренебрегайте техникой безопасности.